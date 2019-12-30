شركه دار الاتجاهات للنقل المحلي والداخلي والدولي | افضل كراتين مخصصه للنقل

شركة دار الاتجاهات للنقل المحلي والداخلي والدولي يوجد لدينا كراتين مخصصه للنقل والتخزين والتغليف مقاس كرتون البيض أو مناديل الفاين طبعا جديده ومصفطه 📦 بسعر 2 ريال و 90 هلله فقط أرخص سعر بالسوق التوصيل بسعر 27 ريال وحتى الساعة 11 م خارج مدينة الرياض اقل كمية 100 حبة في حال الطلب للكراتين ومواد التغليف المختلفه من بلاستيك فقاعات وشطرطون واسفنج التغليف وغيرها اتصل بنا او زروا موقعنا لتفاصيل أكثر اتصل أو ارسل واتساب بالمطلوب 0555443965 العنوان/ الرياض-المو