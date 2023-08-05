شركه جرين هاوس للكومباكت و الكوريان

(For Sale)
|كل واحد بيبقى عنده افكار و مش عارف ينفذها ازاى بس #جرين_هاوس تقدر تنفذلك كل افكارك باستخدام الكوريان لان الكوريان عند درجة حرارة عالية بيسهل التشكيل و الاستخدام بيتنفذ بصور مختلفة و لان الكوريان مادة غير مسامية فهو افضل من جميع انواع الرخام و الكوريان الديبون الامريكى / الاسكيمار الكورى هم افضل انواع الكوريان لانهم يحتو على نسبة 90% من الاكلريك و الكوريان الصينى عند وصلو لدرجة حرارة عالية يحدث به تشققات لوجود به نسبة كبيرة من البوليستر . #جرين_هاوس بتوفر عليك انك تدور على افضل الخامات لانها م
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نادر
|Telephone:
|01012445146
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|63شارع طه حسين- النزهه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2240005
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1,000 Pound
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