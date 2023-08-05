شركه جرين هاوس للكومباكت و الكوريان

كل واحد بيبقى عنده افكار و مش عارف ينفذها ازاى بس #جرين_هاوس تقدر تنفذلك كل افكارك باستخدام الكوريان لان الكوريان عند درجة حرارة عالية بيسهل التشكيل و الاستخدام بيتنفذ بصور مختلفة و لان الكوريان مادة غير مسامية فهو افضل من جميع انواع الرخام و الكوريان الديبون الامريكى / الاسكيمار الكورى هم افضل انواع الكوريان لانهم يحتو على نسبة 90% من الاكلريك و الكوريان الصينى عند وصلو لدرجة حرارة عالية يحدث به تشققات لوجود به نسبة كبيرة من البوليستر . #جرين_هاوس بتوفر عليك انك تدور على افضل الخامات لانها م