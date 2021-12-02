شركه جرين هاوس لاعمال الكومباكت وقواطيع وفواصل الحمامات

(للبيع)
|أبواب وقواطيع وفواصل حمامات- ترابيزات وكراسى (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) متوفر أكثر من 25 لون شركة جرين هاوس م/ كمال نادر واتس 01229316689 ـ 01012445146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|helana gs
|التليفون:
|01229316689
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114022
5,000 جنيه
1 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
1 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
2,000 ريال
اتصل
2,000 جنيه
1 جنيه