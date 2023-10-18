شركه تاجير سيارات كابورليه فى مصر

(For Rent)
|شركة ليموزين نصار تقدم لكم خدمة تأجير سيارات الزفاف الراقية، لتجعل يوم زفافكم تجربة لا تنسى. #ايجار_ليموزين نحن نفهم أهمية هذه المناسبة الخاصة في حياتكم، ونسعى جاهدين لتوفير تجربة فاخرة ومريحة تليق بكم وبأحلامكم. تتميز شركة ليموزين نصار بمجموعة واسعة من السيارات الفاخرة والأنيقة، التي تناسب جميع الأذواق والاحتياجات. سواء كنتم تبحثون عن سيارة كلاسيكية أنيقة أو ليموزين فاخرة للحجز والاستفسارات: اتصل بنا الآن على الرقم: 01119920103 العنوان: 7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246589
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
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