شركه بترول و محروقات بدوله قطر تبحث عن موظفين من المغرب

(فرصة عمل)
|شركه بترول و محروقات بدوله قطر تبحث عن 1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و يكون مسؤول عن الصيانة 4-ميكانيك سيارات صغيرة يشترط للتخصصات أعلاه دبلوم فني الميكانيك أو دبلوم في الآلات أو محركات السيارات و خبرة على الأقل 2 سنوات . 5-عمال محطة وقود (تعبئة بنزين للسيارات ) يشترط خبرة لا تقل عن سنة و مستوى إعدادي على الأقل 6- موظفين استقبال الزبائن بالمحطة 7- مسؤولين الحسابات ( كاشير ) la caisse - للمزيد من الاستفسارات تواصلوا 0701203031
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|0701203031
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|العنوان:
|- الرباط
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056878
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم