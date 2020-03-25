شركه بترول و محروقات بدوله قطر تبحث عن موظفين من المغرب

شركه بترول و محروقات بدوله قطر تبحث عن 1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و يكون مسؤول عن الصيانة 4-ميكانيك سيارات صغيرة يشترط للتخصصات أعلاه دبلوم فني الميكانيك أو دبلوم في الآلات أو محركات السيارات و خبرة على الأقل 2 سنوات . 5-عمال محطة وقود (تعبئة بنزين للسيارات ) يشترط خبرة لا تقل عن سنة و مستوى إعدادي على الأقل 6- موظفين استقبال الزبائن بالمحطة 7- مسؤولين الحسابات ( كاشير ) la caisse - للمزيد من الاستفسارات تواصلوا 0701203031