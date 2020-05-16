شركه الوطنيه لمكافحه جميع انواع الحشرات وتعقيم المنازل

(فرص)
|الشركة الوطنية للخدمات النظافة الشاملة والنظافة المنزلية ومكافحة الحشرات والقوارض وتعقيم البيوت والمواقع من الكورونا نقدم لكم جميع الخدمات بكل الضمانات 01005238852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|امنيه
|التليفون:
|01005238852
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|العنوان:
|مصطفى النحاس أمام محل ابو مازن السوري الدور الخامس- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061122
2,500 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه