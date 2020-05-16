شركه الوطنيه لمكافحه جميع انواع الحشرات وتعقيم المنازل

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تفاصيل الإعلان
الشركة الوطنية للخدمات النظافة الشاملة والنظافة المنزلية ومكافحة الحشرات والقوارض وتعقيم البيوت والمواقع من الكورونا نقدم لكم جميع الخدمات بكل الضمانات 01005238852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: امنيه
التليفون: 01005238852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصطفى النحاس أمام محل ابو مازن السوري الدور الخامس- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061122
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للأسر نوفر الخادمات_المربيات_راعيات المسنين بكافة المحافظات01223333060 نوفر للاسر و العائلات الراقية.
العنوان:

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2,000 جنيه

25/3/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في القاهرة مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الوسام الفرنسيه للخدمات مطلوب ولدينا جميع العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

24/3/2020
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