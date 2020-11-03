شركه الوسام للخدمات المنزليه

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات 01027334545 كما لدي الشركه الطرق لاباده تاحشرات وبكافه الضمانات