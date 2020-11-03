شركه الوسام للخدمات المنزليه

(طلب عمل)
|نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات 01027334545 كما لدي الشركه الطرق لاباده تاحشرات وبكافه الضمانات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الرحمة للخدمات
|التليفون:
|01027334545
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|العنوان:
|- الكورنيش
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071325
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3,000 جنيه
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3,000 جنيه
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