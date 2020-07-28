شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله المصريه

(فرصة عمل)
|شركه الرحاب لنقل وتوريد العماله عمال نظافه وعمال مخازن وزراعه وعمال مواد تغذيه وعمال امن وحراسه وتقديم جميع انواع الخدمات العموميه نحن شركه تقدم اعلا مستوي خدمه وباقل الاسعار عن باقي المكاتب والشركات والعماله مدربه ومختبره ونحن نقوم بالتامين علي جميع العماله ونقدم جميع الاعداد المطلوبه ويوجد لدينا ايضا عمال تغطيه وقت اللزوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هلال حسن هلال
|التليفون:
|01096679777
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|العنوان:
|سته اكتوبر- القاهره
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063984
2,800 جنيه
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