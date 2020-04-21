(فرص)
|تتشرف شركه اس تي اس (سبيشيال تايجر للامن والحراسه ونقل الاموال) بتقديم خدماتها الامنيه لجميع العملاء باداء متميز واسعار تنافسيه وذلج في جميع المجالات الامنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|امير محمد علي محمد
|التليفون:
|01205449383
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|العنوان:
|19 أ عمارات العبور صلاح سالم القاهره الدور الحادي عشر شقه 4- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058400
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه