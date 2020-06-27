شركه أدويه مصريه متخصصه بالمكملات الغذائيه تبحث عن و كيل بالخليج

(للاستثمار)
|شركه فارماسيا شركه مصريه بها عدد من المنتجات و المكملات الغذائيه ذات الجوده العاليه منها منتج كولاجين للمفاصل و منتجات أوميجا و حديد و كالسيوم هذه المنتجات عباره عن أكياس بودر يطلب بالماء تصلح للكبار والاطفال .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د. محمد عبد القادر محمد السعيد الناظر
|التليفون:
|00201001280534
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064453
600 دولار
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