شركه أدويه مصريه متخصصه بالمكملات الغذائيه تبحث عن و كيل بالخليج

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
شركه فارماسيا شركه مصريه بها عدد من المنتجات و المكملات الغذائيه ذات الجوده العاليه منها منتج كولاجين للمفاصل و منتجات أوميجا و حديد و كالسيوم هذه المنتجات عباره عن أكياس بودر يطلب بالماء تصلح للكبار والاطفال .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د. محمد عبد القادر محمد السعيد الناظر
التليفون: 00201001280534

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064453
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صورة الاعلان: فحم نباتي.طلح.برتقال .كزورين - في القاهرة مصر

فحم نباتي.طلح.برتقال .كزورين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فحم نباتي طلح برتقال كزورين.تصدير جميع دول العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 دولار

27/6/2020
صورة الاعلان: Special picking flowers زهور قطف مميزة - في القاهرة مصر

Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تتشرف شركة زين للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/6/2020
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