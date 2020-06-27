شركه أدويه مصريه متخصصه بالمكملات الغذائيه تبحث عن و كيل بالخليج

شركه فارماسيا شركه مصريه بها عدد من المنتجات و المكملات الغذائيه ذات الجوده العاليه منها منتج كولاجين للمفاصل و منتجات أوميجا و حديد و كالسيوم هذه المنتجات عباره عن أكياس بودر يطلب بالماء تصلح للكبار والاطفال .