شركة shiyu tdaing

شركة شيو للاستيراد والتصدير في الصين احدي شركات مجموعه جي اكس الصينية منذ عام 2002 وتتميز عن غيرها من باقي الشركات في حصولها علي شهادات الجودة SGS وشهادة ISO 9001/2015 وعضو معتمد لدي شركة علي بابا الدولية وعضو ذهبي لدي شركة Made in china ولدي المجموعه اربع افرع سبا ومستشفي شيو للتجميل علي احدث التقنيات والاجهزة الحديثة . ومدرسة تدريب وشركة دعاية واعلان وايضا شركة شيو للتجارة والاستيراد والتصدير Shiyu trading . الشركة الوحيدة التي تعطي ضمانات علي منتجات المستوردين 100٪ خدمات سيارات فاخرة.