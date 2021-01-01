شركة shiyu tdaing

(فرص)
|شركة شيو للاستيراد والتصدير في الصين احدي شركات مجموعه جي اكس الصينية منذ عام 2002 وتتميز عن غيرها من باقي الشركات في حصولها علي شهادات الجودة SGS وشهادة ISO 9001/2015 وعضو معتمد لدي شركة علي بابا الدولية وعضو ذهبي لدي شركة Made in china ولدي المجموعه اربع افرع سبا ومستشفي شيو للتجميل علي احدث التقنيات والاجهزة الحديثة . ومدرسة تدريب وشركة دعاية واعلان وايضا شركة شيو للتجارة والاستيراد والتصدير Shiyu trading . الشركة الوحيدة التي تعطي ضمانات علي منتجات المستوردين 100٪ خدمات سيارات فاخرة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أيمن سعد
|التليفون:
|008618823007899
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|العنوان:
|No.3036, buji section of longgang avenue, danzhutou community, nanwan street, longgang district, shenzhen Block 6, 2304, 18823007899,- Shenzhen
Guangdong - الصين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077432
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