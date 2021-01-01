شركة shiyu tdaing

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الصين (Guangdong) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة شيو للاستيراد والتصدير في الصين احدي شركات مجموعه جي اكس الصينية منذ عام 2002 وتتميز عن غيرها من باقي الشركات في حصولها علي شهادات الجودة SGS وشهادة ISO 9001/2015 وعضو معتمد لدي شركة علي بابا الدولية وعضو ذهبي لدي شركة Made in china ولدي المجموعه اربع افرع سبا ومستشفي شيو للتجميل علي احدث التقنيات والاجهزة الحديثة . ومدرسة تدريب وشركة دعاية واعلان وايضا شركة شيو للتجارة والاستيراد والتصدير Shiyu trading . الشركة الوحيدة التي تعطي ضمانات علي منتجات المستوردين 100٪ خدمات سيارات فاخرة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أيمن سعد
التليفون: 008618823007899

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: No.3036, buji section of longgang avenue, danzhutou community, nanwan street, longgang district, shenzhen Block 6, 2304, 18823007899,- Shenzhen
Guangdong -

الصين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2020
رقم الإعلان: 2077432
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