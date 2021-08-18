شركة royal houseللخدمات المنزلية

(للبيع)
|الام المثالية الاعلان ده لكل ست بيت تعبانة وشقيانه في البيت والشغل والمطبخ والاولاد والنظافة وعايزه ترتاح شويه . مكتب royal house لخدمات الرعاية والنظافة المنزلية :- جبلك الحل لأنه بيوفر بنات محترمه جداا (مصريه- وسودانية - وسنغاليه ) بأوراق وضمانات قانونيه والمكتب مسجل وحضرتك بتطلعي علي جميع الاوراق دي عند توقيع العقد وقبل توقيع العقد او دفع اي مبالغ ولان صحة عملانا تهمنا خوفنا عليهم من تعب المشوار وتضيع الوقت ومن انتقال الامراض ووفرنا مندوبين لتوقيع العقد وتحصيل التكلفة من داخل بيتك كل مند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house servise
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|شارع الجيش-رشدى- رشدى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103257
3,000 جنيه
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