شركة royal houseللخدمات المنزلية

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تفاصيل الإعلان
الام المثالية الاعلان ده لكل ست بيت تعبانة وشقيانه في البيت والشغل والمطبخ والاولاد والنظافة وعايزه ترتاح شويه . مكتب royal house لخدمات الرعاية والنظافة المنزلية :- جبلك الحل لأنه بيوفر بنات محترمه جداا (مصريه- وسودانية - وسنغاليه ) بأوراق وضمانات قانونيه والمكتب مسجل وحضرتك بتطلعي علي جميع الاوراق دي عند توقيع العقد وقبل توقيع العقد او دفع اي مبالغ ولان صحة عملانا تهمنا خوفنا عليهم من تعب المشوار وتضيع الوقت ومن انتقال الامراض ووفرنا مندوبين لتوقيع العقد وتحصيل التكلفة من داخل بيتك كل مند
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal house servise
التليفون: 01207040101

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العنوان: شارع الجيش-رشدى- رشدى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103257
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