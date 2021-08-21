شركة royal houseللخدمات المنزلية

(للبيع)
|مكتب royal houseللخدمات المنزليه محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك اجنبية و تتحدث معهم لغة غير العربية هتلاقي عندنا مربيات و جليسات اطفال اجانب ويتحدثوا اكثر من لغة باتقان كلمينا علي01207040101هتلاقي طلبك جاهز و حاضر جليسات مسنين لرعاية المسنين مقيمين و غير مقيمين اهم ما يميزهم الخبرة في التعامل مع المواقف الصعبة و حاصلون علي كورسات في التمريض و يعملون تحت الضغط العصبي كلمنا لو محتاج جليسات مسنين لرعاية كبار السن و ذو الاحتياجات المنزلية وكمان بتوفرك خادمات وش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house servise
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|32,514 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103190
32,514 جنيه
1 جنيه
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3,000 جنيه