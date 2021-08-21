شركة royal houseللخدمات المنزلية

مكتب royal houseللخدمات المنزليه محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك اجنبية و تتحدث معهم لغة غير العربية هتلاقي عندنا مربيات و جليسات اطفال اجانب ويتحدثوا اكثر من لغة باتقان كلمينا علي01207040101هتلاقي طلبك جاهز و حاضر جليسات مسنين لرعاية المسنين مقيمين و غير مقيمين اهم ما يميزهم الخبرة في التعامل مع المواقف الصعبة و حاصلون علي كورسات في التمريض و يعملون تحت الضغط العصبي كلمنا لو محتاج جليسات مسنين لرعاية كبار السن و ذو الاحتياجات المنزلية وكمان بتوفرك خادمات وش