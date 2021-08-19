شركة royal houseللخدمات المنزلية

(للبيع)
|كتب royal house servise لدينا جليسات مسنين ومربيات اطفال ونضافه وطبخ وسوقين اقامه ورايح جاي ويوميات مصريات واجانب جميع الجنسيات ويوحد ايضا ممرضين وممرضات لجميع الحالات الحرجه وحالات كوفيد19 ,لجميع الحالات الحرجه قسطره ورايل وشق حنجري والزهايمر ومتابعة مابعد العنايه المركزه وحالات متابعه ادويه وقياس ظغط وسكر وقرح الفراش01159874514 تليفون وواتساب او من خلال رسائل الصفحه / الحق عروض الصيف مع اكبر مكتب خدمات وبأقل الاسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house servise
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|32,514 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103095
1 جنيه
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4,000 جنيه
-3,000 جنيه
3,000 جنيه