شركة royal houseللخدمات المنزلية

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب royal house servise لدينا جليسات مسنين ومربيات اطفال ونضافه وطبخ اقامه ورايح جاي ويوميات مصريات واجانب جميع الجنسيات ويوحد ايضا ممرضين وممرضات لجميع الحالات الحرجه وحالات كوفيد19 01207040101 تليفون وواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal house servise
التليفون: 01207040101

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العنوان: الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102993
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