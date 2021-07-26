شركة royal houseللخدمات المنزلية

(للبيع)
|مكتب royal house servise لدينا جليسات مسنين ومربيات اطفال ونضافه وطبخ اقامه ورايح جاي ويوميات مصريات واجانب جميع الجنسيات ويوحد ايضا ممرضين وممرضات لجميع الحالات الحرجه وحالات كوفيد19 01207040101 تليفون وواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house servise
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102993
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4,000 جنيه
-3,000 جنيه
3,000 جنيه