شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واجانب و مربيات الاطفال و راعيات المسنين و المسنات بالمنزل لجميع الحالات كما نوفر الطباخين المصريين والاجانب ونوفر الممرضين والممرضات لجميع الحالات العادية والحرجه نهتم بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأيدي رحيمة و أمينة و متخصصة نوفر جميع أنواع العمالة المنزلية المقيمة و الغير مقيمة باليومية أو الشهرية كما نوفر ايضا سائقين خصوص - مكتب رويال هاووس بيطمنك العمالة عندنا محترمة و من أهل الأما