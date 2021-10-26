شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واجانب و مربيات الاطفال و راعيات المسنين و المسنات بالمنزل لجميع الحالات كما نوفر الطباخين المصريين والاجانب ونوفر الممرضين والممرضات لجميع الحالات العادية والحرجه نهتم بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأيدي رحيمة و أمينة و متخصصة نوفر جميع أنواع العمالة المنزلية المقيمة و الغير مقيمة باليومية أو الشهرية كما نوفر ايضا سائقين خصوص - مكتب رويال هاووس بيطمنك العمالة عندنا محترمة و من أهل الأما
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal house servise
التليفون: 01207040101

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العنوان: الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108974
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صورة الاعلان: royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

royal houseلتوفير العمالة المنزليةتوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

26/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

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مكتب royal houseللخدمات المنزليه محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك .
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01275550242السيرفس للخدمات المنزليه والتمريض المنزلي ورعاياه الاطفال والمسنين نوفر الخدم والشغالات و.
العنوان:

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1,500 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مكتب رويال هاووس لتوفير للعمالة المنزلية 01207040101 نوفر لكم الخادمات و عاملات النظافة مصريين واج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

royal houseلتوفير العمالة المنزلية توفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات ا.
العنوان:

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32,514 جنيه

21/10/2021
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- في 6 أكتوبر مصر

احمى نفسك ومن حولك من الأمراض والفيروسات والجراثيم وكورونا مع شركة وثاق لمكافحة الحشرات والتعقيم نست.
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20/10/2021
صورة الاعلان: شركة وثاق لمكافحة الحشرات والقوارض والتعقيم - في 6 أكتوبر مصر

شركة وثاق لمكافحة الحشرات والقوارض والتعقيم

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

احمى نفسك ومن حولك من الأمراض والفيروسات والجراثيم وكورونا مع شركة وثاق لمكافحة الحشرات والتعقيم نست.
العنوان:

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111 جنيه

20/10/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

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الوطنية ترحب بعملائها الكرام01275550242 وتوفر جميع انواع العماله المنزليه الخدم والشغالات بمختلف الج.
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19/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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18/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

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Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر .
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16/10/2021
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نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

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16/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

شركة هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه 01275550242 والتمريض المنزلي ورعاياه الاطفال والمسنين نوفر الخدم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

11/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

أفضل مكتب شغالات بالقاهرة والاسكندرية - رعاية منزلية - الوفاء للخدمات 01275550242 "نرعى المسنين .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

11/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

أفضل مكتب شغالات بالقاهرة والاسكندرية - رعاية منزلية - الوفاء للخدمات 01275550242 "نرعى المسنين .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

11/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

أفضل مكتب شغالات بالقاهرة والاسكندرية - رعاية منزلية - الوفاء للخدمات 01275550242 "نرعى المسنين .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

11/10/2021
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