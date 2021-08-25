شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

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شركة royal house serviceللخدمات المنزلية نوفر بالضمانات المربيات والشغالات وعاملات النظافة وجليسات المسنين والمسنات وخدمات التمريض المنزلى والبيبي سيتر والهاوس كيبر ونوفر السائق والساعى والشيف 2- نوفر خدمات النظافة الشاملة للشقق والشركات وخدمات غسيل الارضيات والموكيت والسجاد والستائر وتنظيف الانتريهات وذلك باستخدام مواد مستوردة عالية الجودة نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01207040101

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العنوان: الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 32,514 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103498
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