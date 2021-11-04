شركة Green House للابواب والاقواطع HPL

(للبيع)
|قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة جرين هاوس ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت :- (صينى – هندى ) نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر والبلاد العربية الاكسسوار من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304) كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) جرين هاوس اسم هيكون فى كل مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كيرلس
|التليفون:
|01202021038
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|العنوان:
|النزهة الجديده- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109998
1 جنيه
950 جنيه
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100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه