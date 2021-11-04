شركة Green House للابواب والاقواطع HPL

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة Green House للابواب والاقواطع HPL - في القاهرة مصر

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قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة جرين هاوس ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت :- (صينى – هندى ) نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر والبلاد العربية الاكسسوار من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304) كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) جرين هاوس اسم هيكون فى كل مصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كيرلس
التليفون: 01202021038

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النزهة الجديده- حي النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2109998
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صورة الاعلان: شركة Green House للابواب والاقواطع HPL - في القاهرة مصر

شركة Green House للابواب والاقواطع HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة جرين هاوس ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – المستورد .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: بيع السقالات المعدنيه - في القاهرة مصر

بيع السقالات المعدنيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

1️⃣بيع و تركيب السقالات المعدنيه مثل: 🔴شبابيك سقاله معدنيه نظام(لايت ويت) تخنات.
العنوان:

القاهرة - مصر

950 جنيه

12/10/2021
صورة الاعلان: نحن شركة تاج لانظمة انذار واطفاء الحريق والشبكات الخارجيه HDPE - في القاهرة مصر

نحن شركة تاج لانظمة انذار واطفاء الحريق والشبكات الخارجيه HDPE

(فرص)

- في القاهرة مصر

#مقاولات_حريق #صرف_صحي #تركيبات #عقود_صيانه_انذار_ #الالات_بولي_ايثلين #قطع_بولي_ايثلين #فريق_عمل_مت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/10/2021
صورة الاعلان: رخام فاخر.لاصحاب الذوق الرفيع ( توريد - تصدير ) - في القاهرة مصر

رخام فاخر.لاصحاب الذوق الرفيع ( توريد - تصدير )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رخام فاخر.لاصحاب الذوق الرفيع هذا الاعلان موجه لاصحاب الذوق الرفيع من اصحاب الفلل والقرى السياحيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/9/2021
صورة الاعلان: Barrier Gate Italy - في القاهرة مصر

Barrier Gate Italy

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة SECURITY INNOVATION تقدم GARD GT من ابحاث شركة CAME الإيطالية ، تم إنشاء الحاجز المبتكر حديثًا .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: الحواجز الامنيه GARD GT4 - في القاهرة مصر

الحواجز الامنيه GARD GT4

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الإيطالية في هذا المجال CAME ، سنعرض لكم أحدث إصدارات شركة الحواجز الأمنية GARD GT4 / GARD GT8 الج.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: بوابه مرور السيارات جارد جي تي8 - في القاهرة مصر

بوابه مرور السيارات جارد جي تي8

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحواجز الأمنية المصدرة من شركة CAME الإيطالية سنقدم لكم جارد جي تي8 تم اختباره للاستخدام الكثيف بمع.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: barrier GARD 12 - في القاهرة مصر

barrier GARD 12

(للبيع)

- في القاهرة مصر

GARD 12 من شركة CAME الإيطالية بطول زراع يصل الي 12 متر للمداخل والمخارج الضخمة يتم فتح وإغلاق ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: GARD PX - في القاهرة مصر

GARD PX

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تم اختبار GARD PX للاستخدام المتواصل على الأقل 4،000،000 و 10،000،000 دورة مستقيمه. فهي حل مثالي للا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: حاجز G6000 من شركه CAME الايطاليه - في القاهرة مصر

حاجز G6000 من شركه CAME الايطاليه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حاجز G6000 من شركه CAME الايطاليه الحل الأمثل للاستخدام في المباني السكنية والمنشآت الصناعية بطول ز.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: BOLLARDS - في القاهرة مصر

BOLLARDS

(للبيع)

- في القاهرة مصر

BOLLARDS حواجز أتوماتيكية – موانع الاقتحام - حواجز امنية - حواجز امنية مشدده أفضل أنظمة الأمان الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: حواجز أتوماتيكية - في القاهرة مصر

حواجز أتوماتيكية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

BOLLARDS حواجز أتوماتيكية – موانع الاقتحام - حواجز امنية - حواجز امنية مشدده حاجز ONE 50 EVO الفري.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: ONE30EVO - في القاهرة مصر

ONE30EVO

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحواجز الأمنية العالية ، تم تصميم حاجز الأمان العالي ONE30EVO للتحكم في الوصول إلى المواقع الحساسة.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: الأبواب الدوارة، سنراجع ما تقدمه CAME في هذا المجال TWISTER - في القاهرة مصر

الأبواب الدوارة، سنراجع ما تقدمه CAME في هذا المجال TWISTER

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الأبواب الدوارة، سنراجع ما تقدمه CAME في هذا المجال TWISTER بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: بوابة مرور الأفراد - في القاهرة مصر

بوابة مرور الأفراد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بوابة مرور الأفراد الإيطالية CAME ما ركه TURNSTILL بوابات SECYRITY INNOVATION من الوكيل الحصري في .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2021
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