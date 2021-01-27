شركة GS ( جودة - سعر - ضمان - خدمات ما بعد البيع ) مع الكومباكت HPL

(للبيع)
|تعالى كده نشوف ايه الكومباكت ده -هى مادة مضادة للبكتريا والمياه والرصاص والاحماض والكسر والاحتراق -سهل الفك والتركيب - مصمم خصيصا لمقاومة عوامل الجو والمياه لدينا آلاف التصميمات التي تناسب جميع الأذواق اسعارنا تميزنا لاستفسار اكتر اتصل على 01229316689 _ 01012445146_ 01202021038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081662
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