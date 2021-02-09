شركة 2 ام تكونولوجي خبراء متخصصون في الشبكات

محتاج شركة تدير شغل ال IT عندك في الشركة او المكتب؟ يتشرف قسم الدعم الفني لشركة تو ام تكنولوجي للاستشارات التكنولوجية والشبكات و الكميرات . وبعد نجاح تقديم خدمه الاستشارات المجانيه التي يقدمها نخبه من المهندسين المتخصصين قررت الشركه بعد العديد من الطلبات المقدمه لها . ان تقدم خدمه الصيانه الدوريه للشركات. وذلك عن طريق زياره استبيان مجانيه لكامل موقعكم وعمل عقود صيانه سنويه او شهريه.