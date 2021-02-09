شركة 2 ام تكونولوجي خبراء متخصصون في الشبكات

(للبدل)
|محتاج شركة تدير شغل ال IT عندك في الشركة او المكتب؟ يتشرف قسم الدعم الفني لشركة تو ام تكنولوجي للاستشارات التكنولوجية والشبكات و الكميرات . وبعد نجاح تقديم خدمه الاستشارات المجانيه التي يقدمها نخبه من المهندسين المتخصصين قررت الشركه بعد العديد من الطلبات المقدمه لها . ان تقدم خدمه الصيانه الدوريه للشركات. وذلك عن طريق زياره استبيان مجانيه لكامل موقعكم وعمل عقود صيانه سنويه او شهريه.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تو ام
|التليفون:
|01000131108-01096915651
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083661
-4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
-40,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه