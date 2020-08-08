شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم فى مصر _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين يونيفورم بمصر- يونيفورم مطعم – يونيفورم مصانع – مصانع يونيفورم – يونيفورم مطابخ – صور يونيفورم – ملابس يونيفورم – مصنع ملابس يونيفورم – صور ينيفورم مطاعم – أزياء يونيفورم – انواع القماش فى مصر – يونيفورم شركات الأمن – صور يونيفورم مطبخ – يونيفورم مطاعم زي موحد – يونيفورم زي موحد ملابس عمال يونيفورم ملابس زي موحد يونيفورم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064623
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسعار لاند سكيب - تصميم حديقة منزل 01119959188 - في الجيزة مصر

اسعار لاند سكيب - تصميم حديقة منزل 01119959188

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار لاند سكيب - تصميم حديقة منزل 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
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الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: تيشرتات بولو - زى المطاعم - في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - زى المطاعم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
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صورة الاعلان: كاب شيفات - مرايل جلد - في الجيزة مصر

كاب شيفات - مرايل جلد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب شيفات - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ تبحث عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: مصانع الملابس الطبية فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر 01200561116 ملابس طبية بالجملة ملابس طبية للمستشفيات بالعمليات موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: كمامات للبيع في مصر - في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف و.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

3/8/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 صور يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال مصانع يونيفورم حضانه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
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