شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . شركة Tn لليونيفورم العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: 00000000000000
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108937
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات ملابس طبية - بالطو طبيب - في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية - بالطو طبيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية - بالطو طبيب 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - زى موحد مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – موديلات يونيفورم للفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم - شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) مصانع يونيفورم تيشيرت بولو مصانع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

01200561116 caps graduation شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون ويتر - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: ملابس شيفات - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/10/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس - الزى المدرسي - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس - الزى المدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس - الزى المدرسي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/10/2021
صورة الاعلان: ارواب محاماه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ارواب محاماه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب محاماه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/10/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات البترول - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات البترول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات البترول 01003358542 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات البترول بأجو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/10/2021
صورة الاعلان: قبعات التخرج - اشكال وشاح التخرج - في الجيزة مصر

قبعات التخرج - اشكال وشاح التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور قبعات التخرج - اشكال وشاح التخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/10/2021
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/10/2021
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