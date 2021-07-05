(فرصة عمل)
|#وظائف_قطر *شركة ومعرض دراجات هوائية بدولة قطر لديها شواغر وظيفية بالمسمى التالي : -تقني تجميع و تصليح دراجات هوائية *الشروط الوظيفية: -خبرة سابقة سنة على الأقل . -إتقان اللغة العربية و الإنجليزية -لباقة بتعامل مع العملاء . *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة #العرض_مستعجل •على من يجد نفسه مؤهل و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية+دبلوم أو شهادةالعمل على:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098890
14,000 ريال
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