شركة نور الغرب لإستقدام العمالة من المغرب و تونس لإستقبال طلباتكم

(طلب عمل)
|تتميز شركة الاسمر نور الغرب بتوفير كوادر بشرية ذكور وإنات من جميع التخصصات لكل جاهزين للسفر. نحن نوفر لكم كل ما تطلبون من الايادي العاملة المغربية، و نعتبر الأفضل و الاسرع في الاستقدام نتعامل مع اكبر الشركات و هدا ما يثبت تواجدنا و استمرار عملنا المثمر مع جميع زبنائنا في جميع الدول العربية و الخليجية. الخبرة الطويلة في هذا المجال جعلتنا نطور من خدماتنا مع زبنائنا ورفعنا مستوى الطلبات الى مستوى جديد يتميز بسرعة التنفيذ والتقديم. نرحب باستفساراتكم و مستعدين لتلقي جميع طلباتكم. للمزيد من المعلومات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048166
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