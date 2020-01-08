شركة نور الغرب لإستقدام العمالة من المغرب و تونس لإستقبال طلباتكم

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تتميز شركة الاسمر نور الغرب بتوفير كوادر بشرية ذكور وإنات من جميع التخصصات لكل جاهزين للسفر. نحن نوفر لكم كل ما تطلبون من الايادي العاملة المغربية، و نعتبر الأفضل و الاسرع في الاستقدام نتعامل مع اكبر الشركات و هدا ما يثبت تواجدنا و استمرار عملنا المثمر مع جميع زبنائنا في جميع الدول العربية و الخليجية. الخبرة الطويلة في هذا المجال جعلتنا نطور من خدماتنا مع زبنائنا ورفعنا مستوى الطلبات الى مستوى جديد يتميز بسرعة التنفيذ والتقديم. نرحب باستفساراتكم و مستعدين لتلقي جميع طلباتكم. للمزيد من المعلومات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212664082617

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048166
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استقدام متخصصين عصائر و كوكتيلات من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام متخصصين عصائر و كوكتيلات من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

شركة الاسمر نور الغرب بالمغرب دائما تاتي بالجديد ولهذا توفر لكم معلمين عصائر تخصص جميع أنواع العصائر.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام نادلين من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام نادلين من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

يتوفر لدينا نادلين من الجنسية المغربية خبرة في أكبر الفنادق والمطاعم ولديهم شواهد في التخصص ويتميزون.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام معلمين كريب و وافل من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام معلمين كريب و وافل من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

شركة الأسمر نور الغرب هي دائما الاولى التي تبشركم باعلاناتها اذ توفر لكم معلمين كريب من الجنسية المغ.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام محترفين مخبوزات و فطائر من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام محترفين مخبوزات و فطائر من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

الاستقدام الأول بالمغرب محترفين مخبوزات وفطائر غربية ومغربية مؤهلين للعمل، خبرة في أرقى المخابز في ا.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام متخصصين سندويشات من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام متخصصين سندويشات من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

شركة الاسمر نور الغرب توفر معلمين سندويشات من المغرب خبرة عالية بالبرجر وكافة أنواع سندويشات يتميزن .

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام معلمين حلويات من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام معلمين حلويات من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

معلمين حلويات ماهرين من الجنسية المغربية لهم خبرة في أرقى الفنادق والمطاعم ومحلات الحلويات متخصصين ب.

اتصل

8/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: استقدام معلمين بيتزا من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام معلمين بيتزا من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

متوفر لدينا من المغرب معلمين بيتزا ذوي خبرة كبيرة الهدف لديهم دائما أن ينجزوا الأفضل ويجعلوا زبائنهم.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام خبيرات تجميل من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام خبيرات تجميل من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

يتوفر لدينا من داخل المغرب خبيرات تجميل مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات لهن خبرة في الشعر والمنكير و.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام نادلات من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام نادلات من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

لدينا نادلات شابات كوفي شوب وفنادق من المغرب أنيقات وجميلات لهم خبرة بالمقاهي والمطاعم الراقية للتوا.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام طباخين من مختلف التخصصات جنسية مغربية - في أبو ظبي الإمارات

استقدام طباخين من مختلف التخصصات جنسية مغربية

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

لدينا طباخين من الجنسية المغربية خبرة في أرقى المطاعم والفنادق يتميزون بالخبرة بطبخ المغربي والأوروب.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: استقدام معلمين مشويات من المغرب و من مختلف الجنسيات - في أبو ظبي الإمارات

استقدام معلمين مشويات من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

يتوفر لدينا معلمين مشويات من الجنسية المغربية يتميزن لهم دراية عالية في مجال المشويات يتميزن بالكفاء.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مكتب الاسمر نور الغرب يوفر لكم جزارين من الجنسية المغربية ماهرين - في أبو ظبي الإمارات

مكتب الاسمر نور الغرب يوفر لكم جزارين من الجنسية المغربية ماهرين

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

ضع رهن اشارتكم جزارين ذو خبرة وتقنيات في تقطير داخل المجازر والاسواق تجارية ممتازة هذفنا رفع شعار ال.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: متوفر معلمين شاورما ماهرين من مكتب الأسمر نور الغرب - في أبو ظبي الإمارات

متوفر معلمين شاورما ماهرين من مكتب الأسمر نور الغرب

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

معلمين شاورما ذوي خبرة كبيرة تألقوا في كل الأماكن التي أشتغل وبها وتركوا طابعا حسنا وكلمة خير يذكرون.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مكتب الاسمر نور الغرب يوفر كوافيرات و خبيرات تجميل من المغرب - في أبو ظبي الإمارات

مكتب الاسمر نور الغرب يوفر كوافيرات و خبيرات تجميل من المغرب

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

يتوفر لدينا من داخل المغرب كوافيرات مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات لهن خبرة في الشعر والتساريح والص.

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة الأسمر نور الغرب توفر صطاف كامل من كوادر المطاعم و الفنادق - في أبو ظبي الإمارات

شركة الأسمر نور الغرب توفر صطاف كامل من كوادر المطاعم و الفنادق

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

يتوفر لدينا من المغرب اصطاف كامل من كوادر المطاعم والفنادق والكوفي شوب للعمل في دول الخليج خبرة في أ.

اتصل

8/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager