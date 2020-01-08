شركة نور الغرب لإستقدام العمالة من المغرب و تونس لإستقبال طلباتكم

تتميز شركة الاسمر نور الغرب بتوفير كوادر بشرية ذكور وإنات من جميع التخصصات لكل جاهزين للسفر. نحن نوفر لكم كل ما تطلبون من الايادي العاملة المغربية، و نعتبر الأفضل و الاسرع في الاستقدام نتعامل مع اكبر الشركات و هدا ما يثبت تواجدنا و استمرار عملنا المثمر مع جميع زبنائنا في جميع الدول العربية و الخليجية. الخبرة الطويلة في هذا المجال جعلتنا نطور من خدماتنا مع زبنائنا ورفعنا مستوى الطلبات الى مستوى جديد يتميز بسرعة التنفيذ والتقديم. نرحب باستفساراتكم و مستعدين لتلقي جميع طلباتكم. للمزيد من المعلومات