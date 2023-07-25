شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)
|كومباكت HPL من نور ديزاين يستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وبارتيشن حمامات سمك 12 ملى والاكسسوار استانلس 304 ويسعدنا ويشرفنا التعامل معكم ولكم منا وافر التقدير والأحترام . لمعرفة سابقة اعمال نور ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl الهندى و الصينى و الفرنسى contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01015021006
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور ديزاين
|Telephone:
|01289668128
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|Location:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام, 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام, 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام, 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|11,786 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239526
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1 جنيه مصرى