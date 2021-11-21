شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم25%

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|افضل شركة نقل عفش شرق الرياض متخصصة بجميع خدمات نقل الاثاث بعناية واهتمام ويتم التغليف وترقيم للغرف لتنظيم العمل وقت التركيب حقين نقل عفش شرق الرياض،شركة نقل اثاث شرق الرياض،شركة نقل شرق الرياض،شركة نقل عفش شرق الرياض،شركه نقل عفش شرق الرياض،نقل اثاث شرق الرياض،نقل عفش شرق الرياض،نقل عفش شرق الرياض حراج حقين نقل عفش شرق الرياض،شركة نقل اثاث شرق الرياض،شركة نقل شرق الرياض،شركة نقل عفش شرق الرياض،شركه نقل عفش شرق الرياض،نقل اثاث شرق الرياض،نقل عفش شرق الرياض،نقل عفش شرق الرياض حراج حقين نقل عفش ش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الخيول لنقل العفش
|التليفون:
|0500158134
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112714
50 ريال
50 ريال
50 ريال
50 ريال
30 ريال
300 ريال
500 ريال