(فرص)
|شركة نقل عفش بالمدينه المنوره مع الفك والتركيب وغسيل وتنظيف شقق وعماير وخزانات ورش حشرات 0508582124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة نقل عفش بالمدينه المنوره
|التليفون:
|0508582124
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|العنوان:
|شركة نقل عفش بالمدينه المنوره, شركة تنظيف خزانات بالمدينه المنوره- المدينه المنوره
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081289
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100 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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