شركة نقل عفش بالمدينه المنوره

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تفاصيل الإعلان
شركة نقل عفش بالمدينه المنوره مع الفك والتركيب وغسيل وتنظيف شقق وعماير وخزانات ورش حشرات 0508582124
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة نقل عفش بالمدينه المنوره
التليفون: 0508582124

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شركة نقل عفش بالمدينه المنوره, شركة تنظيف خزانات بالمدينه المنوره- المدينه المنوره
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081289
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: .مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون

.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون

(فرصة عمل)

.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون * يفضل من لديه خبرة عملية حقيقية بالمجال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: معلم إنجليزي

معلم إنجليزي

(طلب عمل)

معلم إنجليزي خبرة في الجامعة و تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية دورات تدريبية للأطفال دورات تعليم .
العنوان:

حائل - السعودية

100 ريال

24/1/2021
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صورة الاعلان: المقابض والكوالين الموفرة للطاقة

المقابض والكوالين الموفرة للطاقة

(للبيع)

لكل اصحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال ا.

1 ريال

24/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المتكاملة

اجهزة الكاشير المتكاملة

(للبيع)

أجهزة الكاشير للمحلات التجارية نظام نقاط البيع المتكامل للمطاعم- المقاهي- سوبر ماركت- محلات تجارية-.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية

طابعات الفواتير والباركود الفورية

(للبيع)

لتوفير الوقت والجهد نقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة محمولة وم.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

كاميرات الحماية الحرارية:تعددت طرق مواجهة الفيروسات ومن اهمهما كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة

مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول الأفراد physical security

بوابات دخول الأفراد physical security

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/1/2021
صورة الاعلان: بوابات واذرع الكترونية للتحكم فى السيارات _ عرض خاص

بوابات واذرع الكترونية للتحكم فى السيارات _ عرض خاص

(للبيع)

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين لمطعم فخم شمال الرياض

مطلوب موظفين لمطعم فخم شمال الرياض

(فرصة عمل)

مطعم فخم في شمال الرياض بحاجة الى: - مدير صالة - شيف \ مساعد شيف - استقبال مطعم - مقدم طعام - محضر.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/1/2021
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