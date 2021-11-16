شركة نقل عفش بالمدينة المنورة خصم 35%

(فرص)
|شركة نقل عفش في المدينة المنورة متخصصة فى خدمات نقل عفش وتخزين وتغليف اثاث من تفكيك وإعادة تجميع تركيب الأثاث بعناية واهتمام افضل شركة نقل عفش بالمدينة المنورة عمالة فلبينية | شركة نقل عفش المدينة المنورة | شركة نقل عفش بالمدينة | شركة نقل عفش بالمدينة المنورة | شركة نقل عفش بالمدينه | شركة نقل عفش بالمدينه المنوره | شركه نقل عفش بالمدينه المنورة | شركه نقل عفش بالمدينه المنورة | نقل عفش المدينة | نقل عفش المدينة المنورة | نقل عفش بالمدينة | نقل عفش بالمدينة المنورة | نقل عفش بالمدينه المنور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الخيول لنقل العفش
|التليفون:
|0590806623
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113574
50 ريال
500 ريال
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