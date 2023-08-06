شركة نقل سياحي |ياقل الاسعار اتوبيس شفروليه33

(For Rent)
|شركة ليموزين مصر يمكنك استئجار اتوبيس 33 مكيف وكراسي مريحه وشاشه عرض وسائقين محترفين ومواعيد ثابته باصات نقل سياحى بأحدث موديلات للايجار وبأقل التكاليف لرحلات اليوم الواحد للفيوم وادى الريان والاسكندريه والعين السخنه والرحلات السياحيه وجميع التنقلات والتوصيلات السياحيه بشكل أمن وسهر وبكل راحه جميع الباصات مكيفه لذلك ومعقمه بالكامل من الداخل وذلك لنضمن سلامه صحه عملائنا ايجار باص سياحي,ايجار اتوبيس سياحى,ايجار باص 33,ايجار اتوبيس سياحي,ايجار كوستر,ايجار اتوبيس في مصر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار تو
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01028403255
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|Location:
|7ش حسن الجمل اول عباس العقاد مدينه نصر- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240035
1,000 Pound
1,000 Pound
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