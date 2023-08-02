شركة نقل سياحي هيواندي اتش وان

ايجار ليموزين مصر تأجير فان اتش وان يحمل 7او 8راكب لجميع خدمات اليموزين بالتالى وتوصيلات المطارات واستقبال الوافيدين من الخارج ونقل الركاب الى جميع الفنادق بالقاهره وجميع المحافظات بالتالى تأجير فان هيونداى اتش وان موديل 2020/2021 لجميع الرحلات السياحيه بالتالي المقاعد واسعه ومريحه كما بها شاشات لمس كبيره ؛ومكيف هوائى اتوماتيكى بالكامل؛وجود مرايات قابله للطى ؛ ومصابيح اماميه قويه الاضاءة ايجار هيونداي اتش وان,شركة نقل سياحي,ايجار سيارات هيونداي اتش وان,ايجار هيونداى اتش وان,ايجار فان اتش وان,ه