شركة نقل سياحي تويوتا هايس

(For Rent)
|تتميز شركة ليموزين مصر بان لديها اسطول ضخم وهائل بايجار سيارات واتوبيسات سياحية للتنقل والسفر لاي مكان في مصر نعمل رحلات سياحية داخل وخارج القاهرة؛ رحلات سيوة ؛ الغردقة ؛ شرم الشيخ ؛ نويبع ؛ العين السخنه ؛ راس سدر ؛ الاسكندرية ؛ دهب نوفر ايضا علي زيارة الاديرة ؛ المولات ؛ المعالم السياحية ؛ المتاحف الدينية لدينا سائقين علي اعلي مستوي من الخدمة والكفاءة والخبرة شركة نقل سياحي,ايجار هايس,شركات نقل سياحي,ايجار باص سياحي,شركه نقل سياحي,نقل سياحي,تويوتا هايس,ارخص نقل سياحي,سيارة هايس,سيارة هايس للبيع
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|asmaasaber
|Telephone:
|01121761951
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عباس العقاد, مدينه نصر- nasercity
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2240016
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 جنيه مصري
1,000 Pound
1,000 Pound
120 Dollar
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
4,000 Pound
900 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound