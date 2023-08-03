شركة نقل سياحي|تويوتا كوستر رحلات

(For Rent)
|تاجير باص كوستر لرحلات السخنة و شرم الشيخ و الغردقة ب افضل سعر للايجار في مصر بالتالي توفر لكم شركةليموزين مصر باصات حديثة موديل 2021 ب افضل الاسعار الباصات مكيفة من الداخل الاتوبيس به تعقيم ذاتي حرصا منا علي سلامة عملائنا الكرام و يتم تعقيم الباص فورا بعد كل رحلة بالتالي كما يوجد لدينا سائقين ماهرين في مجال القيادة و علي علم بكافة الطرق و لديهم علم بكافة وسائل الامان اتوبيس تويوتا كوستر رحلات تقدم لكم الشركة افضل الباصات الحديثة للايجار شركة نقل سياحي,ايجار تويوتا كوستر,ايجار كوستر,تويوتا كوستر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|asmaasaber
|Telephone:
|01121761951
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|Location:
|عباس العقاد, مدينه نصر- nasercity
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239937
1,000 Pound
1,100,092,199 Pound
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(For Rent)- in Cairo Egypt
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