شركة نقل سياحي -ايجار باص 33 لرحلات السخنة والساحل واسكندرية

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Ad Photo: شركة نقل سياحي -ايجار باص 33 لرحلات السخنة والساحل واسكندرية - in Cairo Egypt

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شركة نقل سياحي اتوبيسات مكيفة ,يوجد شاشه , سوند سيستم,وكراسي متحركه , شواحن السعر شامل اكرامية السائق السعر شامل البنزين. لذلك رحلات لاي مكان في مصر رحلات داي يوز ورحلات يوميه ايجار اتوبيس سياحي لخدمات المطار واستقبال الوافدين من الخارج وتوصيل المسافرين للحجز والاستفسار 01099552706 /
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Contact Name: شركة نقل سياحي -ايجار باص 33 لرحلات السخنة والساحل واسكندرية
Telephone: 01099552706

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Location: - القاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 22/10/2023
Ad Number: 2246819
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Ad Photo: سيارات للايجار مرسيدس في القاهره - in Cairo Egypt

سيارات للايجار مرسيدس في القاهره

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استمتع بالرفاهية والأناقة مع خدمة إيجار ليموزين المطار |01101737711 عند وصولك إلى المطار، لا تضطر إ.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
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ط­ط¬ط² طھظˆظٹظˆطھط§ ظƒظˆط³طھط± 24 ط±ط§ظƒط¨ ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ظ…طµط±

(For Rent)

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شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | تويوتا كوستر هي سيارة حافلة صغيرة مصممة لتتسع لحو.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
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ط§ط³طھط£ط¬ط± HyundaiElant ra ظ„ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط·ط§ط±

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 تعد شركة ليموزين مصر واحدة من الشركات.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا راش بدون سائق موديل 2021 ,وبأرخص سعر ايجار - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا راش بدون سائق موديل 2021 ,وبأرخص سعر ايجار

(For Rent)

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أرخص ايجار سيارة تويوتا راش ،استأجر مع شركة تورست ليموزين سيارة تويوتا راش فاخرة وبسعر مميز ، بالتال.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: ط§ط³طھط£ط¬ط± ط³ظٹط§ط±ط© ظ…ظٹطھط³ظˆط¨ظٹط´ظٹ ط¨ط§ط¬ظٹط±ظˆ | ط´ط±ظƒظ‡ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظƒط§ط± - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارة الدفع الرباعى إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين القوة والأداء والراحة، فإن ميتسوبيشي باجيرو هي ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
Ad Photo: تأجير سيارات اقتصادية - ابحث عن السيارة المناسبة بأفضل الأسعار - in Cairo Egypt

تأجير سيارات اقتصادية - ابحث عن السيارة المناسبة بأفضل الأسعار

(For Rent)

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تأجير سيارة دفع رباعي تويوتا راش | استكشف رحلاتك بأسلوب مريح 01119920103 توفر شركه ليموزين نصار ايج.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

22/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لإيجار السيارات والنقل السياحي 01014555692 مرسيدس E200 للتأجير ايجار سيارات المط.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ايجار فان عائلي – ايجار هيونداي اتش وان - in Cairo Egypt

ايجار فان عائلي – ايجار هيونداي اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات في مصر لحضور الاجتماعات والاحداث اليومية المهمة وتوصيل المطارات بالسرعة والاحترافية الك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

نقدم لك سيارة من اجمل سيارات الدفع الرباعي اليابانية و هي “تويوتا لاندكروزر” . حيث انها تكفي 7 فراد .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ V250 ط¥ظٹط¬ط§ط± _ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ_ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ط© - in Cairo Egypt

ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ V250 ط¥ظٹط¬ط§ط± _ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ_ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ط©

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لإيجار السيارات والنقل السياحي 01014555692 ايجار مرسيدس فيانو ايجار سيارات المطار.
Location:

Cairo - Egypt

4,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 رحلة تتنوع بين الراحة والأمان في أعلى أولوي.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 egp

19/10/2023
Ad Photo: استأجر تويوتا هايس لرحلاتك التجارية والسفر العائلي - in Cairo Egypt

استأجر تويوتا هايس لرحلاتك التجارية والسفر العائلي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 تعتبر شركة ليموزين مصر واحدة من أبرز .
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

19/10/2023
Ad Photo: تأجير كيا كرنفال: رحلات عائلية لا تُنسى_تأجيرسيارات المطار - in Cairo Egypt

تأجير كيا كرنفال: رحلات عائلية لا تُنسى_تأجيرسيارات المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي للمطارات والزفاف وخدمات رجال الاعمال | 01100091997 .
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

19/10/2023
Ad Photo: شركة ايجار سيارات مرسيدس في مصر - in Cairo Egypt

شركة ايجار سيارات مرسيدس في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير سيارات مرسيدس فخمة بالسائق| ايجار سيارات فخمة في مصر 01100092199 لذلك أرخص سيارات مرسيدس -سيار.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

19/10/2023
Ad Photo: إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب - in Cairo Egypt

إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب إيجار اتوبيس سياحي مرسيدس 50 راكب إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب ه.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

19/10/2023
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