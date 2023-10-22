(For Rent)
|شركة نقل سياحي اتوبيسات مكيفة ,يوجد شاشه , سوند سيستم,وكراسي متحركه , شواحن السعر شامل اكرامية السائق السعر شامل البنزين. لذلك رحلات لاي مكان في مصر رحلات داي يوز ورحلات يوميه ايجار اتوبيس سياحي لخدمات المطار واستقبال الوافدين من الخارج وتوصيل المسافرين للحجز والاستفسار 01099552706 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة نقل سياحي -ايجار باص 33 لرحلات السخنة والساحل واسكندرية
|Telephone:
|01099552706
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|Location:
|- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246819
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
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