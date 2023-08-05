شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50

تقوم شركة ليموزين مصر بايجار اتوبيسات وسيارات وميكروباصات وخدمات ليموزين علي اوسع نطاق في جمهوريه مصر العربيه وباقل وافضل الاسعار كما لدينا سائقين علي اعلي مستوي من الكفاءة والخبرة لديهم خبرة واسعه لاستقبال الافواج والاجانب من المطارات افضل استقبال وتوصيلهم لجميع فنادق مصر بالتالي جميع الباصات لدينا موديل حديث,نظيفه و معقمه من الداخل لضمان سلامة الركاب. لذلك ايجار باص يومي , باص مرسيدس للايجار /