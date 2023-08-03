شركة نقل سياحى -ايجار سيارات سياحية

(For Rent)
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|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار أرخص سيارات هاى ليموزين فى القاهرة
|Telephone:
|01100092199
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|Location:
|Nasrcity- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239934
1,100,092,199 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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