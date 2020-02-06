(فرص)
|شركة نظم بلس لتقنية المعلومات Systems Plus هي منظمة تتمحور حول العملاء وتتمتع بقدرات مثبتة وأفضل الممارسات. نحن نقدم قيمة استثنائية وخفة الحركة في الإدارة والأداء الفني الفائق وسمعة على مستوى الصناعة لتلبية الاحتياجات وتجاوز توقعات العملاء البريد الالكتروني للتواصل contact@sysplus.com.sa الحساب الموحد للسوشل ميديا تويتر فيس بوك انستقرام سناب شات لينكد دين SySPlusSA كلمات دليلية والاقسام : نظم بلس ، شركة تقنية معلومات ، شركة تقنية معلومات السعوديه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منتديات هندسة بلا حدود
|التليفون:
|0791234567
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|العنوان:
|الحزام الدائري- عمّان
الكرك - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055232
100 دينار
90 دينار
80 دينار
3,000 دينار
15,000 دينار
90 دينار
70 دينار
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70 دينار
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