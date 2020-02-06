شركة نظم بلس لتقنية المعلومات

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تفاصيل الإعلان
شركة نظم بلس لتقنية المعلومات Systems Plus هي منظمة تتمحور حول العملاء وتتمتع بقدرات مثبتة وأفضل الممارسات. نحن نقدم قيمة استثنائية وخفة الحركة في الإدارة والأداء الفني الفائق وسمعة على مستوى الصناعة لتلبية الاحتياجات وتجاوز توقعات العملاء البريد الالكتروني للتواصل contact@sysplus.com.sa الحساب الموحد للسوشل ميديا تويتر فيس بوك انستقرام سناب شات لينكد دين SySPlusSA كلمات دليلية والاقسام : نظم بلس ، شركة تقنية معلومات ، شركة تقنية معلومات السعوديه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منتديات هندسة بلا حدود
التليفون: 0791234567

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العنوان: الحزام الدائري- عمّان
الكرك -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/3/2020
رقم الإعلان: 2055232
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة بيت الفرح للخدمات نقل الأثاث

شركة بيت الفرح للخدمات نقل الأثاث

(فرص)

0792861126شركة بيت الفرح للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف ش.
العنوان:

عمان - الأردن

100 دينار

6/2/2020
صورة الاعلان: شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

(للإيجار)

0797735526 شركة التميز للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف شحن.
العنوان:

عمان - الأردن

90 دينار

6/2/2020
صورة الاعلان: شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

شركة التميز للخدمات نقل الأثاث

(فرص)

0797735526شركة التميز للخدمات نقل الاثاث مختصون لفك وتغليف ونقل وتركيب الاثاث تغليف تخزين+تغليف شحن .
العنوان:

عمان - الأردن

80 دينار

5/2/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع في الاردن

ارض للبيع في الاردن

(للبيع)

قطعة ارض استثماريه في المفرق من اراضي الباديه الشماليه ارض سكنيه تصلح للبناء مساحتها 500 م مخدومه كه.
العنوان:

المفرق - الأردن
القسم: 

3,000 دينار

26/1/2020
صورة الاعلان: ارض في الزرقاء للبيع

ارض في الزرقاء للبيع

(للبيع)

*قطعه ارض للبيع* *الهاشميه* من *أرضي* *الزرقاء* القطعه تجاري عليها جميع الخدمات من المالك مباشره ال.
العنوان:

الزرقاء - الأردن
القسم: 

15,000 دينار

26/1/2020
صورة الاعلان: مترجم فوري ايطالي

مترجم فوري ايطالي

(طلب عمل)

نحن على استعداد الترجمه الفوريه من الايطالي الى العربي والعكس - خبره 15 عام -ممكن العمل يومي او اس.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

90 دينار

25/1/2020
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صورة الاعلان: شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان

شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان

(للبيع)

شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقدم باقه من الخدمات علي اعلي .
العنوان:

عمان - الأردن

70 دينار

19/1/2020
صورة الاعلان: اساسيات التمريض العام

اساسيات التمريض العام

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن اساسيات التمريض العام كما اننا نقدم د.
العنوان:

عمان - الأردن

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: شركه نقل اثاث نقل عفش

شركه نقل اثاث نقل عفش

(للبيع)

###شركه الأشقاء لنقل0778436337##0792951409 ##العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقد.
العنوان:

عمان - الأردن

70 دينار

11/1/2020
صورة الاعلان: Fast-Exchanger.com | paypal and okpay automatic exchanger

Fast-Exchanger.com | paypal and okpay automatic exchanger

(للبيع)

Fast-Exchanger.com | paypal and okpay automatic exchanger Fast-exchanger, cashu exchange, payza to .
العنوان:

عمان - الأردن

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: مدرس رياضيات خصوصي

مدرس رياضيات خصوصي

(طلب عمل)

مدرس رياضيات خبرة لأكثر من ٣٠ سنة على استعداد لاعطاء حصص. التقوية لطلاب التوجيهي العلمي .
العنوان:

إربد - الأردن

اتصل

10/12/2019
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