شركة نظافة مقرها بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات إداريات

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة نظافة مقرها بالمملكة العربية السعودية لديها فروع بعدة مدن بالمملكة تبحث عن موظفات إداريات بالمسميات التالية : #مسؤولة_سكن #منسقةإداريةومدخلةبيانات الشروط الوظيفية : *خبرة إدارية على الأقل ثلاث سنوات *المستوى الدراسي بكالوريا فما فوق *إتقان اللغة العربية *إتقان اللغة الإنجليزية على الأقل كتابة وقراءة *الأولوية لمن لديه خبرة سابقة بشركة نظافة داخليا أو خارجيا . * للمزيد من المتطلبات بالعرض الوظيفي يمكنكم الإطلاع على الصور **امتيازات الوظيفة : _8 ساعات بالعمل -الراتب ما بين 6000 درهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084424
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