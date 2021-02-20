شركة نظافة مقرها بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات إداريات

شركة نظافة مقرها بالمملكة العربية السعودية لديها فروع بعدة مدن بالمملكة تبحث عن موظفات إداريات بالمسميات التالية : #مسؤولة_سكن #منسقةإداريةومدخلةبيانات الشروط الوظيفية : *خبرة إدارية على الأقل ثلاث سنوات *المستوى الدراسي بكالوريا فما فوق *إتقان اللغة العربية *إتقان اللغة الإنجليزية على الأقل كتابة وقراءة *الأولوية لمن لديه خبرة سابقة بشركة نظافة داخليا أو خارجيا . * للمزيد من المتطلبات بالعرض الوظيفي يمكنكم الإطلاع على الصور **امتيازات الوظيفة : _8 ساعات بالعمل -الراتب ما بين 6000 درهم