شركة مقاولات كبري تطلب عربيات للايجار

(مطلوب للإيجار)
|مطلوب 10 سيارات ملاكى بدون سائق موديلات سنة 2020 و2021 والمطلوب النترا HDو أكسنت RB و النترا AD و النترا CN7 ومدة التعاقد سنة او اكثر حتى4سنوات والشركة تتحمل الزيت والبنزين والصيانة والمخلفات والشركة تعطى الضمانات الكافية للمالك السيارة والسعر مغري جدا بادر بلاتصال علي رقم 01000289902 - 01068161844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01068161844
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|العنوان:
|طنطا- القاهرة
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098287
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