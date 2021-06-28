شركة مقاولات كبري تطلب عربيات للايجار

مطلوب 10 سيارات ملاكى بدون سائق موديلات سنة 2020 و2021 والمطلوب النترا HDو أكسنت RB و النترا AD و النترا CN7 ومدة التعاقد سنة او اكثر حتى4سنوات والشركة تتحمل الزيت والبنزين والصيانة والمخلفات والشركة تعطى الضمانات الكافية للمالك السيارة والسعر مغري جدا بادر بلاتصال علي رقم 01000289902 - 01068161844