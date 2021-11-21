شركة مطاعم خمس نجوم في الرياض تبحث عن موظفين

(فرصة عمل)
|الشواغر المطلوبة : محاسب مبيعات (كاشير) – صانع قهوة (باريستا) – مضيف/استقبال (هوست) – مقدم طعام (ويتر) موقع الوظيفة : حي حطين – الرياض نوع الوظيفة : دوام كامل المؤهل العلمي : شهادة المتوسط وأعلى الجنسية : سعوديين فقط يفضل إجادة اللغة انجليزية يفضل وجود خبرة سابقة بنفس المجال للتقديم الرجاء ارسال السير الذاتية على الايميل التالي مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان: Hmahr2022@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abed dossary
|التليفون:
|0535390586
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|العنوان:
|حطين- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112126
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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