شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملا

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملات نظافة و طبخات و مربيات و ممرضات كما يمكنكم اجاد سائقين و حراس و حرفين و مهنين مستر كونتاكت ترحب بكم2
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontact
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay-hassani, HA- Casablanca
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079174
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صورة الاعلان: لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام للخليج العربي

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

نوفر سكرتيرات وكوافيرات من المغرب للعمل بكل دول الخليج العربي عمالة منزلية ومهنية مدربة للعمل بكل من.

4,000 ريال

25/11/2020
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