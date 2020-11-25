شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملا

(فرص)
|شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملات نظافة و طبخات و مربيات و ممرضات كما يمكنكم اجاد سائقين و حراس و حرفين و مهنين مستر كونتاكت ترحب بكم2
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|hay-hassani, HA- Casablanca
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079174
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
4,000 ريال