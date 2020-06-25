شركة مجدي السعدي لتصنيع جميع انواع الكرفانات الثابتة والمتحركة

متخصصون فى صناعة الكرفانات والحاويات التجارية وخبره فى مجال التركيب الهندسى للكرفان والحاوية أكثر من 15 عام فنحن فى شركة مجدى السعدى نجمع بين التصميم العصرى وقوة التصنيع من حيث إختيار الخامات التى نقوم بتركيبها فى مصنعنا على أيدى الفنيين الماهرين لدينا فنحن نتميز بالتنوع فى التصاميم الهندسية المبتكرة والكفاءة التامة فى التركيبات العصرية للوحدات الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى الخامات ذات الجودة العالية وأعمالنا تشهد علينا . ت/01022331544-01221918473