شركة مجدي السعدي لتصنيع جميع انواع الكرفانات الثابتة والمتحركة

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة مجدي السعدي لتصنيع جميع انواع الكرفانات الثابتة والمتحركة - في 6 أكتوبر مصر

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متخصصون فى صناعة الكرفانات والحاويات التجارية وخبره فى مجال التركيب الهندسى للكرفان والحاوية أكثر من 15 عام فنحن فى شركة مجدى السعدى نجمع بين التصميم العصرى وقوة التصنيع من حيث إختيار الخامات التى نقوم بتركيبها فى مصنعنا على أيدى الفنيين الماهرين لدينا فنحن نتميز بالتنوع فى التصاميم الهندسية المبتكرة والكفاءة التامة فى التركيبات العصرية للوحدات الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى الخامات ذات الجودة العالية وأعمالنا تشهد علينا . ت/01022331544-01221918473
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجدي
التليفون: 01022331544-01221918473

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العنوان: ابورواش- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061530
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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25/6/2020
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شركة مجدي السعدي للكرفانات

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24/6/2020
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محل بيع يونيفورم حضانه

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24/6/2020
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ملابس يونيفورم للخدم

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اتصل

24/6/2020
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ارض عل مساحة 5300 متر غزل ونسيج للبيع

(للبيع)

_ ارض عل مساحة 5300 متر غزل ونسيج للبيع ببرج العرب ب5مليون و700الف 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

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24/6/2020
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أحدث أقمشة التنجيد والستائر وبأجود الخامات لصيف 2020

(للبيع)

انت مميز في اختيارتك . تفكيرك . ذوقك حتى تصميماتك وبالتالى احنا كمان عملنالك عروض مميزه و خصم خاص.
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24/6/2020
صورة الاعلان: كمامات قماش

كمامات قماش

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم

صور يونيفورم مطاعم

(للبيع)

صور يونيفورم مطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس

سعر يونيفورم مدارس

(للبيع)

سعر يونيفورم مدارس 01003358542 تي شيرت و بنطلون للمدارس بلوفر و جاكيت للمدارس شركة 3A لليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
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