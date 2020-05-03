(للبيع)
|شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . مورد يونيفورم - موردين يونيفورم - بيع يونيفورم جمله - توريد يونيفورم - اقل سعر يونيفورم شركة TN لليونيفورم 01022216888 – 01119959296 يونيفورم - احسن يونيفورم - افضل يونيفورم - موديلات يونيفورم - مصنع يونيفورم - مصانع يونيفورم - يونيفورم شركة - يونيفورم مصنعك - يونيفورم مطاعم - يونيفورم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01022216888
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058811
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه