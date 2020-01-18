شركة كنز السوهاجى لكاميرات المراقبه

(للبيع)
|شركة كنز السوهاجى للانظمة المراقبه تركيب بيع صيانه افضل الاجهزة باسعار منخفضه تركيب كاميرات بضمان الصيانة ومراجعه العميل 01201199212
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السوهاجى
|التليفون:
|01201199212
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049912
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3,500 ريال
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