شركة كشف تسربات المياه بالرياض

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تفاصيل الإعلان
تقدم شركة الهدي بالرياض جميع خدمات كشف وصيانة تسربات المياه ، جميع انواع العزل المائي والحراري ، رش المبيدات ، تسليك المجاري ، تمديد الغاز المركزى .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 0502011503

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117265
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