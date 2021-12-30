شركة كشف تسربات المياه بالرياض

(فرص)
|تقدم شركة الهدي بالرياض جميع خدمات كشف وصيانة تسربات المياه ، جميع انواع العزل المائي والحراري ، رش المبيدات ، تسليك المجاري ، تمديد الغاز المركزى .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|0502011503
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117265
اتصل
اتصل
15 ريال
اتصل
6 ريال
100 ريال
100 ريال
800 جنيه
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
100 ريال
600 جنيه
اتصل