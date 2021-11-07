شركة علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة

علي بن علي احدى الشركات الرائدة في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، تقوم باستيراد وتوزيع وصيانة الاجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بغرض تجهيز المستشفيات و العيادات الطبية علي احدث ما توصل الية العلم الحديث في مجال تجهيز العيادات والمستشفيات والوحدات الطبية مع تقديم العديد من الخدمات لتلك الجهات، والتي توفر لمقدمي الرعاية الصحية ومراكز العلاج الطبيعى والمراكز الرياضية افضل جودة بسعر مناسب.