شركة علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة - في القاهرة مصر

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علي بن علي احدى الشركات الرائدة في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، تقوم باستيراد وتوزيع وصيانة الاجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بغرض تجهيز المستشفيات و العيادات الطبية علي احدث ما توصل الية العلم الحديث في مجال تجهيز العيادات والمستشفيات والوحدات الطبية مع تقديم العديد من الخدمات لتلك الجهات، والتي توفر لمقدمي الرعاية الصحية ومراكز العلاج الطبيعى والمراكز الرياضية افضل جودة بسعر مناسب.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة
التليفون: 01212333328

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العنوان: 31 شارع الرشيدي - القصر العيني / 10 شارع البستان الفاضل - القصر العيني- السيدة زينب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110616
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