شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة وبدون خبرة شرط مؤهل عالى او فوق متوسط براتب 2500 اساسي + عموله عاليه وحوافز وارباح بائعين للعمل داخل الفروع للعمل براتب من 2500 الى 3500 جنية على حسب الخبرة يوجد عقد عمل وتامينات صحى واجتماعى والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب فى حاله عدم الرد على الارقام 01063542853