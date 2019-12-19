شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)
|العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة وبدون خبرة شرط مؤهل عالى او فوق متوسط براتب 2500 اساسي + عموله عاليه وحوافز وارباح بائعين للعمل داخل الفروع للعمل براتب من 2500 الى 3500 جنية على حسب الخبرة يوجد عقد عمل وتامينات صحى واجتماعى والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب فى حاله عدم الرد على الارقام 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045968
2,000 ريال
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3,000 ريال
2,500 ريال
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