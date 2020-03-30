شركة عباد الرحمن لتركيب وبيع كاميرات المراقبة

(للبيع)
|بيع - تركيب - صيانة لدبنا فنين مميزين خبرة فى تركيب كاميرا ت المراقبة والسنترال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01201199212
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057000
2,300,000 جنيه
2,300,000 جنيه
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