شركة عباد الرحمن لتركيب وبيع كاميرات المراقبة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بيع - تركيب - صيانة لدبنا فنين مميزين خبرة فى تركيب كاميرا ت المراقبة والسنترال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01201199212

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العنوان: - المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/3/2020
رقم الإعلان: 2057000
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استلم فوري والحق عرض التقسيط علي 7سنين لواحد ابريل وبمقدم 230

استلم فوري والحق عرض التقسيط علي 7سنين لواحد ابريل وبمقدم 230

(للبيع)

لو بتدور علي شقة استلام فوري في كمبوند شغال و مميز جدا في شارع التسعين الجنوبي بمقدم 230 الف فقط و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: متشطب او من غير شقتك في ارقي كمبوند باكتوبر بمقدم 230 الف وبالتقسيط علي 10

متشطب او من غير شقتك في ارقي كمبوند باكتوبر بمقدم 230 الف وبالتقسيط علي 10

(للبيع)

بمقدم 230 الف شقتك كاملة التشطيب في اميز كمبوند باكتوبر واو عايز تستلم وتشطب انت براحتك في ارقي وام.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء لشركة خاصة

خدمة عملاء لشركة خاصة

(فرصة عمل)

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000 جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت

(فرصة عمل)

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية

(فرصة عمل)

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000 ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء

موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء

(فرصة عمل)

موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

30/3/2020
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صورة الاعلان: كول سنتر بخبرة او بدون خبرة

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة

(فرصة عمل)

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة اس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية

باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية

(فرصة عمل)

باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – المتقدم يجب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: أستورد ) مساعد شيف ثالث

أستورد ) مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

أستورد ) مساعد شيف ثالث ( براتب 3000 ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل

(فرصة عمل)

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000 ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و 3 و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات (

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات (

(فرصة عمل)

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة

(فرصة عمل)

أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات

الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات

(للبيع)

ويوجد لدينا مكافحه جميع انواع الحشرات للشركات والمطابخ والمحلات التجاريه والمصانع والمنازل والفيلات .

500 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: استثمار رايح واستثمار جاي بس استثمارك في السخنة غير اي استثمار

استثمار رايح واستثمار جاي بس استثمارك في السخنة غير اي استثمار

(للتقسيط)

طول مانت عايش هتلاقي استثمار رايح واستثمار جاي ومش هتلاقي نجاح زي نجاحك في استثمارك شاليه في لاسيرين.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة

الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

صيفك عندنا مختلف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي الالعاب الترفيهية اكوا بارك والبنانا و الباراشوت و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

30/3/2020
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