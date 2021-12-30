(للبيع)
|شركة طيبة للمستخلصات النباتية الطبية الطبيعية منتجات الشركة ريحان - شمر - نعناع - كراوية - كزبرة - أكاسيا نيلوتيكا - البرقوق - البابونج - حبات البركة - الزعتر - البرتقال - ميثيل الهيسبيريدين بالليمون - خلاصة اللنتانا - خلاصة الكافور مستخلص طبيعي من مستخلص بذور الأكاسيا نيلوتيكا الاستخدامات الطبية مع نشاط مضاد للأكسدة تعمل كمضاد للسرطان ، 100٪ مستخلص عشبي طبيعي Company Taiba for Natural Medicinal Plant Extracts company products basil - fennel - mint - caraway - coriander - Acacia nilotica
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01144833114
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|العنوان:
|- سوهاج
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117268
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