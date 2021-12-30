شركة طيبة للمستخلصات النباتية الطبية الطبيعية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة طيبة للمستخلصات النباتية الطبية الطبيعية منتجات الشركة ريحان - شمر - نعناع - كراوية - كزبرة - أكاسيا نيلوتيكا - البرقوق - البابونج - حبات البركة - الزعتر - البرتقال - ميثيل الهيسبيريدين بالليمون - خلاصة اللنتانا - خلاصة الكافور مستخلص طبيعي من مستخلص بذور الأكاسيا نيلوتيكا الاستخدامات الطبية مع نشاط مضاد للأكسدة تعمل كمضاد للسرطان ، 100٪ مستخلص عشبي طبيعي Company Taiba for Natural Medicinal Plant Extracts company products basil - fennel - mint - caraway - coriander - Acacia nilotica
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: 01144833114

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العنوان: - سوهاج
سوهاج -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117268
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب اطباء جميع التخصصات

مطلوب اطباء جميع التخصصات

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصات الآتية أخصائيات نسا وتوليد أطباء وطبيبات باطنة أخصائ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

" نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022

عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اجمد عروض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا احنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات مي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق

شركات توريد ملابس فنادق

(للبيع)

شركات توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: معدات ألعاب الواقع الافتراضي

معدات ألعاب الواقع الافتراضي

(للبيع)

عيش تجربة الواقع الافتراضى مع يونيتد تويزهنفذلك اكتر من 100 لعبة واقع افتراضي مثير هتعيش الواقع بشكل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات

تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات

(للبيع)

تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات تقوم شركة) Siemens electronic سيمنس الكترون.
العنوان:

سوهاج - مصر

141 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية

توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية

(للبيع)

شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للتوريدات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية تقوم الشركة .
العنوان:

سوهاج - مصر

100 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية

اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية

(فرص)

شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للاصلاح وصيانة الاجهزة الطبية •و الشركة متخصصة فى .
العنوان:

سوهاج - مصر

11 جنيه

30/12/2021
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