شركة سوفت تايلز متخصصون في تأسيس وتجهيز الحضانات والمدارس ومناطق الالعاب

(للبيع)
|ترابيزات حضانات وكراسي حضانات والعاب حضانه شركة سوفت تايلز متخصصون في تأسيس وتجهيز المدارس والحضانات والملاعب ومناطق العاب الأطفال والحدائق نقوم بتجهيز الحضانات والمدارس بأفضل الخامات واحدث المنتجات لدينا جميع اشكال ترابيزات الحضانات والمدارس والمكتبات بمقاسات واشكال مختلفة خشب اسباني بمواصفات عاليه الجودة - اسعار منافسة جدا جدا جدا- التوصيل لأي مكان والدفع عند الاستلام للإستفسارات:01033771226 طاولات, حضانات, العاب, وحدات مكتبية, تجهيز, تجهيزات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|soft tiles
|التليفون:
|01033771226
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|العنوان:
|6 أكتوبر, الحي التالت, المجاورة الثالثه, شارع 13 (شارع المعهد الهندسي), عماره 687, بجوار ماركت كازيون.- الحي التالت
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070679
850,000 جنيه
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