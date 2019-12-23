(للبيع)
|شركة سوفت تايلز لتجهازات الحضانات والمدارس والكيدز اريا تجهيزات المدارس ( ارضيات - ديسكات - كراسي محاضرات - بنشات - مكاتب - مجمعات خشبية) متخصصون في تأسيس وتجهيز المدارس والحضانات والملاعب ومناطق العاب الأطفال والحدائق -ارضيات فينيل, فوم, نجيلة -العاب الحدائق ومجمعات الالعاب -مجمعات العاب خشبية -العاب زحاليق ومراجيح -تجهيز مناطق العاب الاطفال من الالف الي الياء اطلب الكتالوج الان حصريا ارخص الاسعار في مصر وافضل الخامات من مصنعنا اليكم بدون اي وسطاء الشحن لاي مكان بداخل مصر للإستفسارات: 010336262
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|soft tiles
|التليفون:
|010336262
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|العنوان:
|6 أكتوبر, الحي التالت, المجاورة الثالثه, شارع 13 (شارع المعهد الهندسي), عماره 687, بجوار ماركت كازيون.- الحي الثالث
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052086
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
1 جنيه