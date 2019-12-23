شركة سوفت تايلز لتجهازات الحضانات والمدارس والكيدز اريا

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة سوفت تايلز لتجهازات الحضانات والمدارس والكيدز اريا تجهيزات المدارس ( ارضيات - ديسكات - كراسي محاضرات - بنشات - مكاتب - مجمعات خشبية) متخصصون في تأسيس وتجهيز المدارس والحضانات والملاعب ومناطق العاب الأطفال والحدائق -ارضيات فينيل, فوم, نجيلة -العاب الحدائق ومجمعات الالعاب -مجمعات العاب خشبية -العاب زحاليق ومراجيح -تجهيز مناطق العاب الاطفال من الالف الي الياء اطلب الكتالوج الان حصريا ارخص الاسعار في مصر وافضل الخامات من مصنعنا اليكم بدون اي وسطاء الشحن لاي مكان بداخل مصر للإستفسارات: 010336262
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: soft tiles
التليفون: 010336262

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 أكتوبر, الحي التالت, المجاورة الثالثه, شارع 13 (شارع المعهد الهندسي), عماره 687, بجوار ماركت كازيون.- الحي الثالث
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052086
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صورة الاعلان: مناطق اللعاب-تجهيزحضانات-كيدز اريا-طاولات - مكتبات - ترامبلوين - كونكت فور - في 6 أكتوبر مصر

مناطق اللعاب-تجهيزحضانات-كيدز اريا-طاولات - مكتبات - ترامبلوين - كونكت فور

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

تجهيز حضانات العاب الحضانات مستلزمات حضانة تجهيزات حضانات العاب حدائق العاب حضانات العاب حدائق مجمعا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1 جنيه

23/12/2019
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